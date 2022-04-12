MMORPG по League of Legends могут отменить из-за высоких стандартов Riot Games

Исполнительный продюсер MMORPG по League of Legends Грег Стрит сообщил, что игра может не выйти. Причиной он назвал высокие стандарты Riot Games и ожидания игроков.

Отвечая на один из вопросов фанатов о состоянии игры, Стрит рассказал о стандартах Riot Games и возможной отмене MMORPG.

Игра может не выйти, если мы посчитаем, что она разочарует фанатов. Мы не хотим выпускать игру, которая пошумит две недели, а потом исчезнет из поля зрения. Дела идут очень хорошо, но стандарты Riot Games высоки. Мы не будем выпускать разочаровывающую игру.

Новость по теме Автор заданий «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 теперь делает MMORPG по League of Legends

Riot Games подтвердила разработку MMORPG по League of Legends в 2020 году. В декабре 2021-го Стрит сообщил, что первые детали могут появиться уже в этом году.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!