MMORPG по League of Legends могут отменить из-за высоких стандартов Riot Games
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Исполнительный продюсер MMORPG по League of Legends Грег Стрит сообщил, что игра может не выйти. Причиной он назвал высокие стандарты Riot Games и ожидания игроков.
Отвечая на один из вопросов фанатов о состоянии игры, Стрит рассказал о стандартах Riot Games и возможной отмене MMORPG.
Игра может не выйти, если мы посчитаем, что она разочарует фанатов. Мы не хотим выпускать игру, которая пошумит две недели, а потом исчезнет из поля зрения. Дела идут очень хорошо, но стандарты Riot Games высоки. Мы не будем выпускать разочаровывающую игру.
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Riot Games подтвердила разработку MMORPG по League of Legends в 2020 году. В декабре 2021-го Стрит сообщил, что первые детали могут появиться уже в этом году.
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