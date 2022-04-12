Наш розыгрыш Weird West почти закончился
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Не так давно мы запустили розыгрыш ПК-версии Weird West в нашем канале в «Телеграме». Уже завтра, 13 апреля, мы подведём его итоги.
Как поучаствовать:
- подписаться на наш телеграм-канал;
- ждать результаты! Мы объявим их завтра в 13:00 мск.
Weird West — новая игра Рафаэля Калантонио, талантливого геймдизайнера и создателя Prey и Dishonored. Разработчик всегда делает упор на уровень взаимодействия игрока с игровым миром.
Не обманывайтесь необычным режимом камеры, Weird West — самый настоящий immersive-sim. Игрок волен решать поставленные задачи любыми способами: хоть дробовиком, хоть подкупом.
Weird West вышла 31 марта на ПК, PS4 и Xbox One.
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