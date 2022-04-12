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Источники: «Фантастических тварей» могут закрыть после «Тайн Дамблдора»

Источники: «Фантастических тварей» могут закрыть после «Тайн Дамблдора»
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Warner Bros. всерьёз рассматривает возможность закончить серию «Фантастические твари» после вышедших на днях «Тайн Дамблдора». Об этом сообщают источники Variety.

Причин сразу несколько. Это и снижающийся интерес аудитории, а вместе с ними и сборы, и множество скандалов — тут и Эзра Миллер, и Джонни Депп, и сама Джоан Роулинг. Некоторые актёры «Тайн Дамблдора» даже отказались от пресс-туров, чтобы не отвечать на потенциально провокационные вопросы о взглядах писательницы.

Изначально «Фантастические твари» делали трилогией, но после успеха первого фильма франшизу решили растянуть на пять фильмов — в итоге, правда, она может завершиться преждевременно. Сама WB готова запустить продолжения только в случае успеха «Тайн Дамблдора». Для этого потребуется не меньше $ 400 млн.

Никакого сценария четвёртой части сейчас нет — и, возможно, не будет.

Аналитики считают, что Warner Bros. не будет забрасывать вселенную «Гарри Поттера», поскольку она очень важная и известная. Однако в дальнейшем она может вернуться к известным образам — например, адаптировать «Проклятое дитя». Тем более режиссёр «Философского камня» Крис Коламбус выражал интерес взяться за фильм.

Вдобавок WB потихоньку работает над телевизионным сериалом по «Гарри Поттеру» для HBO Max.

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