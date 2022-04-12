Источники: «Фантастических тварей» могут закрыть после «Тайн Дамблдора»

Warner Bros. всерьёз рассматривает возможность закончить серию «Фантастические твари» после вышедших на днях «Тайн Дамблдора». Об этом сообщают источники Variety.
Причин сразу несколько. Это и снижающийся интерес аудитории, а вместе с ними и сборы, и множество скандалов — тут и Эзра Миллер, и Джонни Депп, и сама Джоан Роулинг. Некоторые актёры «Тайн Дамблдора» даже отказались от пресс-туров, чтобы не отвечать на потенциально провокационные вопросы о взглядах писательницы.
Изначально «Фантастические твари» делали трилогией, но после успеха первого фильма франшизу решили растянуть на пять фильмов — в итоге, правда, она может завершиться преждевременно. Сама WB готова запустить продолжения только в случае успеха «Тайн Дамблдора». Для этого потребуется не меньше $ 400 млн.
Аналитики считают, что Warner Bros. не будет забрасывать вселенную «Гарри Поттера», поскольку она очень важная и известная. Однако в дальнейшем она может вернуться к известным образам — например, адаптировать «Проклятое дитя». Тем более режиссёр «Философского камня» Крис Коламбус выражал интерес взяться за фильм.
Вдобавок WB потихоньку работает над телевизионным сериалом по «Гарри Поттеру» для HBO Max.
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