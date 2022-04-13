Фильм «Любовь и голуби» вновь покажут в кинотеатрах России

Российская киностудия «Мосфильм» объявила о повторном прокате лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Зрители смогут увидеть отреставрированную версию советской классики с улучшенными изображением и звуком в 40 городах страны. Первые показы стартуют 21 апреля.

Картина «Любовь и голуби» рассказывает историю Василия, который отправляется в отпуск на юг и встречает там свою роковую любовь Раису. Для него начинается новая жизнь, в которой как будто бы больше нет места для прошлой — той, где у него уже есть дети, жена Надя и голуби.

Ранее «Мосфильм» уже показывал в российских кинотеатрах другую советскую классику — «Служебный роман». Недавно в кинотеатрах прокатывали и дилогию «Брата». Однако, по словам российских кинопрокатчиков, повторные прокаты российских картин отклика не снискали и принесли кинотеатрам лишь 6% от общих сборов.

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