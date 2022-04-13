Быстрее света. Elden RIng пролетели за 7 минут без единого убийства

Спидраннер под ником Distortion2 продолжает улучшать собственные рекорды по скоростному прохождению Elden Ring. Ещё недавно ему покорилась отметка в 9 минут, однако геймер не остановился и улучшил свой результат на целых две минуты. Нынешний рекорд составляет 6 минут и 59 секунд.

Как мы уже описывали ранее, достичь невероятного результата позволяет глитч с телепортом. Воспроизвести его довольно просто: нужно взять в руки меч, поставить блок и делать осторожные шаги вперёд в специальный такт фреймов. Distortion2 отточил эту механику настолько, что теперь у него получается её воспроизвести практически с первой попытки, что в итоге и привело к новому рекорду.

В этот раз геймеру не пришлось даже нажимать на кнопку атаки, ведь телепортироваться можно прямо из арены с боссом. В результате тот проваливается под текстуры и погибает сам по себе. Спидраннер отметил, что с категорией Any%, в которой разрешается использование любых багов, он пока завязывает — до тех пор, пока сообщество не найдёт новых способов уменьшить время прохождения.

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