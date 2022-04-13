Авторы Cyberpunk 2077 выбрали лучшие скриншоты квартир игроков

CD Projekt RED выбрала победителей первого конкурса скриншотов в Cyberpunk 2077. Участникам предлагалось опубликовать изображения квартир, которые появились с патчем 1.5. Авторы выбрали три лучших скриншота и наградили фотографов различным мерчем по игре — артубком, набором подарков, а также мышью, клавиатурой и гарнитурой от Alienware.

Уже сегодня, 13 апреля, разработчики объявят о тематике следующего конкурса скриншотов. Прошлые победители поучаствовать в них уже не смогут. Напомним, что изображения не должны быть сняты с помощью модов или улучшены с помощью сторонних программ. Принять участие можно на официальном сайте Cyberpunk 2077.

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