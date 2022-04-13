Создатель культовых Ultima и Lineage 2 работает над MMO с NFT-токенами

Ричард Гэрриот, автор культовых франшиз Ultima и Lineage, работает над своим новым проектом в жанре ММО с NFT-токенами. Вместе с ним в разработке участвует его давний коллега Тодд Портер. Это будет изометрическая фентези-RPG с механиками блокчейна.

Создатели прекрасно понимают строго негативное отношение игроков к NFT. По их мнению, это происходит во многом из-за того, что технология только начала развиваться. Гэрриот уже придумал первое использование токенов в будущей игре: он продаёт часть внутриигровой земли в качестве NFT. Разработчики заявили, что покупатели токена с землёй смогут строить на них свои магазины, таверны и зарабатывать на этом. Как именно это будет реализовано — пока неясно.

Концепт участка земли в будущей ММО

Гэрриот и Портер отметили, что вся игра не будет состоять полностью из NFT-механик. Они не будут заставлять разбираться в токенах тех игроков, которые в этом не заинтересованы. Даты выхода и названия у ММО пока нет.

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