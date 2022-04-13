Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя не выйдет в России

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором Николас Кейдж играет самого себя, выбыл из российского проката. Премьера в кинотеатрах РФ должна была состояться 21 апреля, однако студия Lionsgate решила отменить показ фильма в нашей стране.
В «Невыносимой тяжести огромного таланта» Николас Кейдж отправляется на вечеринку в честь дня рождения крупного криминального авторитета (Педро Паскаль), который фанатеет от актёра. Картина до сих пор удерживает 100%-й рейтинг на Rotten Tomatoes.
Также Lionsgate сдвинула выход «Джона Уика 4» в России на март 2023 года. Мировую премьеру картины с Киану Ривзом перенесли несколько месяцев назад, однако в РФ лента всё ещё «должна была выйти» в мае 2022 года.
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