Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя не выйдет в России

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в котором Николас Кейдж играет самого себя, выбыл из российского проката. Премьера в кинотеатрах РФ должна была состояться 21 апреля, однако студия Lionsgate решила отменить показ фильма в нашей стране.

В «Невыносимой тяжести огромного таланта» Николас Кейдж отправляется на вечеринку в честь дня рождения крупного криминального авторитета (Педро Паскаль), который фанатеет от актёра. Картина до сих пор удерживает 100%-й рейтинг на Rotten Tomatoes.

Новость по теме Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя получил 100%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes

Также Lionsgate сдвинула выход «Джона Уика 4» в России на март 2023 года. Мировую премьеру картины с Киану Ривзом перенесли несколько месяцев назад, однако в РФ лента всё ещё «должна была выйти» в мае 2022 года.

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