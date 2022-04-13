В PS Store стартовала распродажа блокбастеров. Покупать можно и в России

В PS Store стартовала небольшая распродажа, посвящённая некоторым крупным блокбастерам последних лет. Российские пользователи могут приобрести проекты с помощью карт оплаты. Подробнее в нашем отдельном материале.

Для покупки игр необходимо вводить название проекта в поиске самого PS Store.

Интересные предложения на распродаже PS Store

« Одни Из Нас. Часть II » — 1424 рубля (вместо 2849 рублей)

» — 1424 рубля (вместо 2849 рублей) Far Cry 6 — 2249 рублей (вместо 4499 рублей)

— 2249 рублей (вместо 4499 рублей) Metro Exodus — 537 рублей (вместо 2149 рублей)

— 537 рублей (вместо 2149 рублей) Life Is Strange: True Colors — 2139 рублей (вместо 4279 рублей)

— 2139 рублей (вместо 4279 рублей) Kena: Bridge Of Spirits — 1994 рубля (вместо 2849 рублей)

— 1994 рубля (вместо 2849 рублей) Mortal Kombat 11 — 1055 рублей (вместо 3199 рублей)

— 1055 рублей (вместо 3199 рублей) Borderlands 3 — 799 рублей (вместо 3999 рублей)

— 799 рублей (вместо 3999 рублей) Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден — 999 рублей (вместо 3999 рублей)

— 999 рублей (вместо 3999 рублей) Полное Издание Control — 854 рубля (вместо 2849 рублей)

— 854 рубля (вместо 2849 рублей) Persona 5 Royal Ultimate Edition — 2851 рубль (вместо 7129 рублей)

Распродажа продлится до 28 апреля. С полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

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