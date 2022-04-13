Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В PS Store стартовала распродажа блокбастеров. Покупать можно и в России

В PS Store стартовала распродажа блокбастеров. Покупать можно и в России
Комментарии

В PS Store стартовала небольшая распродажа, посвящённая некоторым крупным блокбастерам последних лет. Российские пользователи могут приобрести проекты с помощью карт оплаты. Подробнее в нашем отдельном материале.

Покупка игр в PS Store для России: как пополнять счёт и где брать карты оплаты Покупка игр в PS Store для России: как пополнять счёт и где брать карты оплаты
Для покупки игр необходимо вводить название проекта в поиске самого PS Store.

Интересные предложения на распродаже PS Store

  • «Одни Из Нас. Часть II» — 1424 рубля (вместо 2849 рублей)
  • Far Cry 6 — 2249 рублей (вместо 4499 рублей)
  • Metro Exodus — 537 рублей (вместо 2149 рублей)
  • Life Is Strange: True Colors — 2139 рублей (вместо 4279 рублей)
  • Kena: Bridge Of Spirits — 1994 рубля (вместо 2849 рублей)
  • Mortal Kombat 11 — 1055 рублей (вместо 3199 рублей)
  • Borderlands 3 — 799 рублей (вместо 3999 рублей)
  • Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден — 999 рублей (вместо 3999 рублей)
  • Полное Издание Control — 854 рубля (вместо 2849 рублей)
  • Persona 5 Royal Ultimate Edition — 2851 рубль (вместо 7129 рублей)

Распродажа продлится до 28 апреля. С полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022