В PS Store стартовала распродажа блокбастеров. Покупать можно и в России
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В PS Store стартовала небольшая распродажа, посвящённая некоторым крупным блокбастерам последних лет. Российские пользователи могут приобрести проекты с помощью карт оплаты. Подробнее в нашем отдельном материале.
Для покупки игр необходимо вводить название проекта в поиске самого PS Store.
Интересные предложения на распродаже PS Store
- «Одни Из Нас. Часть II» — 1424 рубля (вместо 2849 рублей)
- Far Cry 6 — 2249 рублей (вместо 4499 рублей)
- Metro Exodus — 537 рублей (вместо 2149 рублей)
- Life Is Strange: True Colors — 2139 рублей (вместо 4279 рублей)
- Kena: Bridge Of Spirits — 1994 рубля (вместо 2849 рублей)
- Mortal Kombat 11 — 1055 рублей (вместо 3199 рублей)
- Borderlands 3 — 799 рублей (вместо 3999 рублей)
- Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден — 999 рублей (вместо 3999 рублей)
- Полное Издание Control — 854 рубля (вместо 2849 рублей)
- Persona 5 Royal Ultimate Edition — 2851 рубль (вместо 7129 рублей)
Распродажа продлится до 28 апреля. С полным списком предложений можно ознакомиться по этой ссылке.
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