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Появились первые 10 минут нового «Бэтмена»

Появились первые 10 минут нового «Бэтмена»
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На канале итальянского подразделения кинокомпании Warner Bros. появились первые 10 минут «Бэтмена» Мэтта Ривза. К сожалению, весь ролик на итальянском языке, отсутствуют даже субтитры, поэтому получится оценить только визуальную часть фрагмента.

В течение ролика показывают мрачный Готэм, погрязший в преступности и беззаконии. Самого Тёмного рыцаря полноценно представили в конце, когда он спасает человека от толпы бандитов. Бэтмен расправляется с одним из преступников.

В России «Бэтмена» посмотреть пока что нельзя. Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие. Лента получила положительные отзывы как от аудитории, так и от критиков.

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