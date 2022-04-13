Исполнитель роли Франклина в GTA 5 хотел уйти из проекта после первого дня съёмок

Исполнитель роли Франклина в GTA 5 Шон Фонтено поделился новыми деталями своей работы над культовой игрой. Он рассказал историю о том, как чуть было не покинул проект в первый же день съёмок.

Ещё до начала работы над игрой актёр полагал, будто ограничится лишь записью озвучки Франклина. Однако в первый же день на него нацепили нелепый костюм с датчиками для захвата движения. Актёру стало настолько неловко, что он ушёл в свою гримёрную и был готов распрощаться с GTA 5.

Однако ситуацию разрешил геймдиректор игры. Он пообщался с Фонтено и объяснил, насколько в современной игровой индустрии важен захват движения актёра. Помогло и то, что исполнителей ролей Тревора и Майкла также заставили нацепить костюмы. В конечном итоге Фонтено успокоился и принялся за работу. Результат вы уже знаете — Франклин по праву занимает одно из высочайших мест в списке самых мемных персонажей вселенной GTA.

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