Большой патч для Battlefield 2042 опять отложили

DICE в очередной раз отложила выпуск крупного патча для Battlefield 2042 — версия 4.0 теперь появится не раньше 18 апреля. Изначально релиз обновления ожидался вообще в марте.
С ним разработчики добавят голосовой чат, улучшат таблицу лидеров, исправят свыше 400 багов, а также изменят баланс транспортных средств, поведение модулей для оружия и упростят получение нашивок. Вдобавок игроки начнут получать дополнительный опыт за командную игру.
Издатель обещал поддерживать Battlefield 2042 до победного. Ради этого даже отложили выпуск первого сезона с новым контентом аж до лета — он появится примерно через 8 месяцев после релиза. И это если DICE вновь не перенесёт его старт.
Battlefield 2042 не позавидуешь — игра не понравилась большинство фанатов за отход от устоев бренда, а огромная часть аудитории ушла вскоре после релиза. Сейчас онлайн Battlefield 2042 в Steam ниже, чем у Battlefield 5, Battlefield 1 и Battlefield 4.
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