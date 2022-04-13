Источники: Dead Island 2 покажут летом и выпустят уже в сентябре

Судьбу Dead Island 2 точно нельзя назвать хорошей. Игру анонсировали ещё в 2014 году, однако из-за различных проблем она так и не добралась до релиза. Не так давно инсайдер Том Хендерсон рассказывал, что проект уже готовят к релизу.

Его слова поддержал бывший сотрудник издания IGN Колин Мориарти. В своём подкасте он рассказал, что слышал от источников некоторую информацию. Согласно ей, Deep Silver планирует анонсировать игру заново уже летом 2022 года. Когда именно, не уточняется.

Также Мориарти отметил, что выпустить игру планируют в сентябре или октябре. О каких-то других деталях Dead Island 2 бывший журналист не сообщил.

Dead Island 2 должна стать масштабнее и лучше первой части во всех аспектах. Как минимум, у игры поменяется место действия, и вместо мрачных болот, деревень и джунглей игроков занесёт в солнечный Лос-Анджелес.

А пока что можно вспомнить анонсирующий трейлер игры, который показали во время E3 в 2014 году.

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