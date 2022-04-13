Sony начнёт предупреждать о продлении PS Plus

13 апреля издание GamesIndustry.biz сообщило, что Sony и Nintendo планируют предпринять действия, чтобы автоматическое продление их подписок не происходило случайно. На такой шаг компании решились после расследования, проведённого британским Управлением по конкуренции и рынкам (CMA).
Сообщается, что теперь Sony будет обращаться к пользователям, которые долго не использовали PS Plus для объяснения того, как отключить подписку. Есть решение и для другой ситуации. Например, если пользователь отказался от отключения, но при этом не пользуется PS Plus, то на какое-то время Sony не будет принимать платежи.
Майкл Гренфелл, глава правоохранительных органов в CMA, сообщил, что исследование проводили для защиты клиентов.
В результате наших расследований в этом секторе был внесён ряд изменений, чтобы защитить клиентов и помочь решить проблемы автоматического продления подписки.
Nintendo также изменила свою политику в этом направлении. Теперь компания не будет включать пользователям автоматическое продление Nintendo Switch Online, но включить функцию можно будет в любой момент вручную.
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