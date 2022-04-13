Состав Virtus.pro по Dota 2 тренируется в Казахстане

13 апреля российская киберспортивная организация Virtus.pro сообщила, что состав команды по Dota 2 собрался в Казахстане. Клуб прикрепил фотографию с составом.

Организация отметила, что клуб уже тренируется. По словам Virtus.pro, новые турниры начнутся «совсем скоро». Команда, правда, не уточнила, в каких именно соревнованиях примет участие. Вероятно, информация появится позже.

31 марта стало известно, что турнир PUBG Mobile Pro League не состоится в СНГ. Причиной отказа послужила напряжённая обстановка на Украине. Команда Guardians of the Maiden Tower пообещала выяснить все детали.

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