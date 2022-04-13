В России перестали работать карты «Мир» при оплате через SberPay
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13 апреля издание «Интерфакс» сообщило о прекращении работы карт «Мир» при оплате через SberPay. По словам представителей «Сбербанка», такое решение принял технический партнёр.
О каким именно партнёре речь, неизвестно. «Сбербанк» уже ищет альтернативные решения для того, чтобы пользователи могли без проблем оплачивать покупки через SberPay.
С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис.
Банк отметил, что клиенты смогут без каких-либо проблем оплачивать покупки в онлайн-магазинах любыми картами через SberPay. Ранее из Google Play и App Store удалили приложение «СберБанк Онлайн».
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