В России перестали работать карты «Мир» при оплате через SberPay

13 апреля издание «Интерфакс» сообщило о прекращении работы карт «Мир» при оплате через SberPay. По словам представителей «Сбербанка», такое решение принял технический партнёр.

О каким именно партнёре речь, неизвестно. «Сбербанк» уже ищет альтернативные решения для того, чтобы пользователи могли без проблем оплачивать покупки через SberPay.

С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис.

Банк отметил, что клиенты смогут без каких-либо проблем оплачивать покупки в онлайн-магазинах любыми картами через SberPay. Ранее из Google Play и App Store удалили приложение «СберБанк Онлайн».

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