Hasbro купила инструментарий к Dungeons & Dragons за 11 млрд рублей
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13 апреля издание The Hollywood Reporter сообщило, что производитель игрушек Hasbro приобрёл инструментарий D&D Beyond, который использовали в Dungeons & Dragons. Сумма сделки составила больше $ 146 млн (примерно 11 млрд рублей).
По словам главы Hasbro Криса Кокса, приобретение D&D Beyond позволит компании углубиться в разработку новых продуктов и улучшить свой инструментарий.
Приобретение D&D Beyond ускорит наш прогресс как в играх, так и для потребителей различных отраслей Hasbro, обеспечивая доступ к лояльной, растущей базе игроков.
Hasbro входит в Wizards of the Coast. Президент конгломерата Синтия Уильямс отметила, что рада приобретению, поскольку теперь к ним присоединятся первоклассные таланты.
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