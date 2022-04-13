Hasbro купила инструментарий к Dungeons & Dragons за 11 млрд рублей

13 апреля издание The Hollywood Reporter сообщило, что производитель игрушек Hasbro приобрёл инструментарий D&D Beyond, который использовали в Dungeons & Dragons. Сумма сделки составила больше $ 146 млн (примерно 11 млрд рублей).

По словам главы Hasbro Криса Кокса, приобретение D&D Beyond позволит компании углубиться в разработку новых продуктов и улучшить свой инструментарий.

Приобретение D&D Beyond ускорит наш прогресс как в играх, так и для потребителей различных отраслей Hasbro, обеспечивая доступ к лояльной, растущей базе игроков.

Hasbro входит в Wizards of the Coast. Президент конгломерата Синтия Уильямс отметила, что рада приобретению, поскольку теперь к ним присоединятся первоклассные таланты.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!