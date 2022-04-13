Новая героиня в Overwatch 2 получила сюжетный трейлер

13 апреля разработчики Overwatch 2 опубликовали сюжетный трейлер игры, посвящённый герою по имени Соджорн. Ранее авторы говорили, что этот персонаж очень важный для истории шутера.

В ролике рассказали историю Соджорн. Она была капитаном Overwatch и работала плечом к плечу с Солдатом-76 по имени Джек Моррисон. Также героиня сражалась вместе с Трейсер, Ангелой Циглер, Уинстоном и Гэндзи. Соджорн отметила, что прошлые приключения уже позади, однако её ждут новые.

Основным оружием Соджорн станет скорострельный рельсотрон, а сама героиня направлена на атаку. Закрытый бета-тест Overwatch 2 начнётся 26 апреля, а полноценный релиз игры состоится не раньше 2023-го.

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