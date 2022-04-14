Килиан Мбаппе возглавил 30-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 30-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с рейтингом 94. Рядом с ним расположился нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с 90 баллами.
Лучшие карточки 30-й недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Килиан Мбаппе — 94
- Чиро Иммобиле — 90
- Николо Барелла — 88
- Маттейс де Лигт — 87
- Давид Сильва — 86
- Бенжамен Бурижо — 86
- Джордан Пикфорд — 85
- Лукас Васкес — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 20 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее EA удалила российские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», а также сборную России из игры. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.
Новость по темеРоссийские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
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