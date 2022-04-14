Килиан Мбаппе возглавил 30-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 30-ю команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с рейтингом 94. Рядом с ним расположился нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле с 90 баллами.

Лучшие карточки 30-й недели в FIFA 22 Ultimate Team

Килиан Мбаппе — 94

Чиро Иммобиле — 90

Николо Барелла — 88

Маттейс де Лигт — 87

Давид Сильва — 86

Бенжамен Бурижо — 86

Джордан Пикфорд — 85

Лукас Васкес — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 20 апреля. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее EA удалила российские клубы ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив», а также сборную России из игры. Вместе с ними пропал стадион «Открытие Банк Арена» и различная российская атрибутика.

Новость по теме Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22

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