Провальная eFootball 2022 наконец-то выбралась из раннего доступа с огромным патчем

В ночь на 14 апреля Konami выпустила крупное обновление 1.0 весом около 25 ГБ для провальной eFootball 2022. Оно должно было выйти ещё осенью 2021 года, однако разработчики перенесли его на более поздний срок.

Патч призван исправить множество багов, улучшить систему защиты и удара, а также добавить новый режим Dream Team, который станет аналогом myClub и Ultimate Team из FIFA. Судя по всему, именно такой и должна была быть релизная версия проекта, однако трудности перехода на новый движок и сжатые сроки не позволили команде выпустить достойный продукт.

eFootball 2022 (бывшая PES) вышла в сентябре 2021 года в полностью бесплатном формате на ПК и консолях — и была уничтожена критиками и игроками. На момент релиза в игре были только товарищеские матчи с кучей багов и кривых анимаций, которые разработчики постепенно исправляли. Мы ознакомимся с версией 1.0 и выпустим отдельный материал, посвящённый изменениям футсима.

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