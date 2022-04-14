В Elden Ring появился герой в трусах с горшком на голове. Он помогает убить сложного босса

Маления, Клинок Микеллы — пожалуй, сложнейший босс в Elden Ring. Мало того, что враг находится в секретной локации, так у него ещё и две фазы, а также невероятно мощные атаки. Некоторые игроки попросту бросают все попытки убить её и двигаются дальше по сюжету, оставляя эту затею на потом.
Некоторое время назад в сообществе Elden RIng на Reddit появились упоминания некого героя под ником Let me solo her («Давай я убью её в одиночку»). Этот абсолютно голый персонаж в одних трусах с кувшином на голове помогает игрокам по всему миру с убийством Малении. Причём делает это он практически безупречно — и действительно в одиночку. Игрок уже стал легендой и спасителем обычных геймеров. Например, пост о его первых появлениях на Reddit собрал свыше 40 тыс. рейтинга.
Чуть позже Let me solo her решил выйти из тени. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что за несколько недель помог бесчисленному множеству погасших. В качестве доказательства он также выпустил видео, в котором убивает босса вместе с двумя изнурёнными игроками.
Let me solo her отметил, что его знак призыва будет, как и всегда, около стены тумана с Маленией. Он продолжит оказывать помощь отчаявшимся и не станет просить ничего взамен. Пользователи в комментариях назвали его настоящим героем и начали шутить про внешний вид персонажа. «Маления не знала поражений — до тех пор, пока не увидела героя в трусах с кувшином на голове».
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