Яркая и динамичная Scarlet Nexus разошлась тиражом в миллион проданных копий

Экшен-RPG Scarlet Nexus преодолела отметку в миллион проданных копий. Для этого игре, вышедшей в июне 2021-го, понадобился почти год. Цифрами поделился издатель Bandai Namco. Он также опубликовал поздравительную картинку и поблагодарил всех поклонников за поддержку.

Хотя общий тираж Scarlet Nexus составил миллион копий, саму игру оценили 2 миллиона человек. Она с первого дня попала в Xbox Game Pass на ПК и консолях.

Scarlet Nexus — одна из главных «потеряшек» 2021 года, которой не удалось привлечь много внимания из-за летнего затишья и крупных анонсов. При этом экшен может удивить как минимум необычной боевой системой, завязанной на сражениях с монстрами и потусторонних силах. Главный герой обладает навыками телекинеза и может швыряться во врагов машинами, а также копировать магию своих напарников, будь то электричество или огонь. Всё это можно комбинировать, чтобы наносить тонны урона.

Scarlet Nexus доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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