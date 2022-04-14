Третий сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone стартует в конце апреля

Activision выпустила стильный трейлер нового сезона Call of Duty: Vanguard и Warzone под названием Classified Arms. Он начнётся уже 27 апреля.
В ролике можно увидеть, как члены оперативной группы «Гарпия» пробираются по острову Кальдера и обнаруживают сокровищницу с секретным оружием. В конце видео раздаётся звук, очень похожий на «Орка». Это устройство из вселенной Годзиллы, которое используется для призыва монстра. Судя по всему, пользователи действительно увидят в шутерах легендарного динозавра.
Ранее инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о будущих частях Call of Duty. По словам его источников, в 2023 году выйдет спин-офф серии, посвящённый зомби-режиму из игр студии Treyarch.
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