Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Слух: Sony купит студию Хидео Кодзимы

Слух: Sony купит студию Хидео Кодзимы
Комментарии

Пользователи сети обратили внимания на то, что Sony недавно обновила баннер на официальной странице PlayStation. На ней изображены герои, разработанные внутренними студиями компании. С недавних пор на постере присутствует Сэм Бриджес — главный герой Death Stranding от Хидео Кодзимы. Хотя раньше там его не было.

Новый баннер PlayStation Studios

Новый баннер PlayStation Studios

Это может означать, что Sony купила студию Kojima Productions, о чём раньше ходило множество слухов. Компания и сам Хидео Кодзима пока не заявляли о каких-то изменениях в своих структурах. Однако культовый геймдизайнер недавно поделился информацией о переезде в новую студию, которая якобы расположена наподалёку от офиса Sony.

Потенциальная покупка Kojima Productions также сходится с недавними заявлениями главы PlayStation Джима Райана. Он рассказал, что Sony продолжит приобретать новые команды сразу после покупки студий Bungie и Haven.

Новость по теме
Sony планирует купить ещё больше студий для эксклюзивов PlayStation

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022