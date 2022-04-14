Слух: Sony купит студию Хидео Кодзимы

Пользователи сети обратили внимания на то, что Sony недавно обновила баннер на официальной странице PlayStation. На ней изображены герои, разработанные внутренними студиями компании. С недавних пор на постере присутствует Сэм Бриджес — главный герой Death Stranding от Хидео Кодзимы. Хотя раньше там его не было.

Новый баннер PlayStation Studios

Это может означать, что Sony купила студию Kojima Productions, о чём раньше ходило множество слухов. Компания и сам Хидео Кодзима пока не заявляли о каких-то изменениях в своих структурах. Однако культовый геймдизайнер недавно поделился информацией о переезде в новую студию, которая якобы расположена наподалёку от офиса Sony.

Потенциальная покупка Kojima Productions также сходится с недавними заявлениями главы PlayStation Джима Райана. Он рассказал, что Sony продолжит приобретать новые команды сразу после покупки студий Bungie и Haven.

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