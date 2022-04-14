Педро Паскаль сравнил сериал по The Last of Us с «Мандалорцем»

В интервью GQ исполнитель главной роли в сериале по The Last of Us Педро Паскаль рассказал о подходе студии HBO к экранизации культовой игры. По его словам, создатели адаптации Крейг Мейзин и Нил Дракманн с любовью относятся к своему детищу. Примерно так, как Джон Фавро и Дейв Филони к «Мандалорцу».
Они очень творчески работают над тем, чтобы сохранить ключевые моменты из игры, а также добавить то, чего вы точно не ожидали увидеть. Подход Мейзина и Дракманна к The Last of Us напоминает подход Фавро и Филони к «Мандалорцу» — оба сериала в надёжных руках, потому что авторы их обожают.
Паскаль рассказал, что пытался играть в The Last of Us, но не смог. По его словам, для этого требуются «специальные умения». В итоге он передал геймпад своему племяннику и посмотрел прохождение со стороны. Актёр также заявил, что его образ Джоэла будет несколько отличаться от того персонажа, которого изобразил Трой Бейкер в оригинальной игре.
Сериал по The Last of Us выйдет в 2023 году. Главные роли исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи. Шоураннером выступят Крейг Мейзин, известный по «Чернобылю», а также автор самой игры Нил Дракманн. В первом сезоне будет 10 эпизодов.
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