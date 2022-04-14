Авторы ремейка Dead Space изменили звуки оружия после критики фанатов
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Создатели ремейка Dead Space объявили, что прислушались к критике игроков после недавнего показа проекта и внесли изменения в звуки оружия.
Изменения коснулись плазменного резака и штурмовой винтовки. Ранее фанаты пожаловались на то, что звуки в ремейке получились «плоскими» и были как будто бы хуже, чем в оригинальной игре. В результате авторы приняли решение их переработать. Теперь обе пушки звучат более ярко и приблизились в этом плане к звукам из Dead Space 2008 года.
В мае разработчики проведут следующую трансляцию игры, в которой расскажут о графических изменениях ремейка, а также анимациях и общем внешнем виде проекта.
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