Авторы ремейка Dead Space изменили звуки оружия после критики фанатов

Создатели ремейка Dead Space объявили, что прислушались к критике игроков после недавнего показа проекта и внесли изменения в звуки оружия.

Изменения коснулись плазменного резака и штурмовой винтовки. Ранее фанаты пожаловались на то, что звуки в ремейке получились «плоскими» и были как будто бы хуже, чем в оригинальной игре. В результате авторы приняли решение их переработать. Теперь обе пушки звучат более ярко и приблизились в этом плане к звукам из Dead Space 2008 года.

В мае разработчики проведут следующую трансляцию игры, в которой расскажут о графических изменениях ремейка, а также анимациях и общем внешнем виде проекта.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!