С разработкой хоррора The Quarry помогают создатели Таноса из «Мстителей»

В интервью IGN геймдиректор хоррора The Quarry Уилл Байлс сравнил будущий проект студии со слэшером Until Dawn. По его словам, в PS4-эксклюзиве разработчики старались придерживаться клишированного подросткого сюжета, который не боится быть несерьёзным.
The Quarry же будет мрачнее, при этом сохранит некоторые черты Until Dawn. Например, нелинейность — от действий игрока будет зависеть не только сюжет, но и жизнь персонажей. Байлс продемонстрировал блок-схему из решений и последствий, которая чем-то напоминает аналогичную ветку из Detroit: Become Human.
Авторы также потратили немало усилий для того, чтобы придать персонажам более реалистичный вид и человеческую мимику. Для этого Supermassive Games обратилась в студию Digital Domain, которая трудилась в том числе над воплощением Таноса во «Мстителях». Коллектив помог разработчикам создать максимально реалистичных персонажей с помощью технологии машинного обучения.
Релиз The Quarry запланирован на 10 июня на ПК и консолях. Ранее авторы объявили, что в хорроре будет режим без геймплея.
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