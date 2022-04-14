Аниме Star Wars: Visions могут продолжить уже в этом году

В сентябре 2021 года на Disney+ вышла аниме-антология Star Wars: Visions. Судя по всему, проект нашёл свою аудиторию, поскольку о продлении шоу на второй сезон сообщило издание Cinelinx.

Согласно данным, проект до сих пор разрабатывают, однако премьера второго сезона ожидается в сентябре или октябре. Никакой официальной информации по этому поводу не было.

Мало того, что Star Wars: Visions 2 находится в разработке, так шоу ещё должно появиться в этом году. Время трудно определить, но я слышал, что премьера в сентябре и октябре.

Создатели Star Wars: Vision хотели показать необычный взгляд на произведения Джорджа Лукаса.

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