Студия Blue Sky попрощалась с фанатами грустным видео с белкой из «Ледникового периода»

С релиза первой части «Ледникового периода» прошло уже около 20 лет и за это время вышло 5 полнометражных картин и 2 спецвыпуска. Зрители во всему миру полюбили приключения бельчонка Скрата, мамонта Мэнни, ленивца Сида и саблезубого тигра Диего.

За производство культовых картин отвечала студия Blue Sky, но теперь её существование подошло к концу. Disney решила закрыть компанию и развивать франшизы коллектива самостоятельно. В честь своего закрытия Blue Sky выпустила трогательный ролик, в котором бельчонок Скрат наконец добирается до того самого орешка и съедает его. А после — отправляется в новое путешествие.

За свою карьеру студия выпустила более 14 картин, включая ленты «Фердинанд» и «Рио». Неясно, планирует ли Disney развивать франшизы или положит их на полку.

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