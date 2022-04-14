В ресторане Кувейта нарисовали арт из Red Dead Redemption 2

Пользователь Reddit под ником Goldiestein рассказал, что во время прогулки в Кувейте наткнулся на ресторан Native Slider в стиле Дикого Запада. Его самой примечательной деталью стала фреска с Артуром Морганом из Red Dead Redemption 2.

Создатель работы перенёс в ресторан официальную обложку игры. В комментариях отметили, что Rockstar Games уже спешит в Кувейт со своими юристами, чтобы закрыть заведение из-за незаконного использования их изображения. Это, конечно же, намёк на то, что Take-Two ведёт борьбу с создателями ремастеров и модов к GTA.

В целом аудитории понравилась работа. Некоторые пошутили, что хотели бы сходить в Native Slider и попробовать местную еду. Шанс встретить настоящего Артура, к сожалению, отметили пользователи, невелик.

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