Создатели Cyberpunk 2077 запустили конкурс банд

Авторы Cyberpunk 2077 сообщили о старте второго конкурса скриншотов, в этот раз посвящённого бандам из мира игры. Участники должны прислать как можно более стильное изображение местных бандитов.

Когда нужно запечатлеть войну банд, улицы становятся съёмочной площадкой, а фоторежим — самым мощным оружием. Конечно, самооборону тоже никто не отменял: чем больше трупов, расстрелянных машин и взрывов попадёт в ваш объектив, тем лучше. Не исключено, что для кого-то из бандитов эта фотосессия станет последней, но ради хорошей фотографии можно пойти на жертвы, не правда ли?

Как и в прошлый раз, победителей наградят мышью, клавиатурой, гарнитурой Alienware, артбуком и набором подарков в стиле Cyberpunk 2077.

Призы за победу в конкурсе

Конкурс продлится до 20 апреля. Присылать работы нужно на официальный сайт игры.

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