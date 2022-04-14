Создатели Cyberpunk 2077 запустили конкурс банд
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Авторы Cyberpunk 2077 сообщили о старте второго конкурса скриншотов, в этот раз посвящённого бандам из мира игры. Участники должны прислать как можно более стильное изображение местных бандитов.
Когда нужно запечатлеть войну банд, улицы становятся съёмочной площадкой, а фоторежим — самым мощным оружием. Конечно, самооборону тоже никто не отменял: чем больше трупов, расстрелянных машин и взрывов попадёт в ваш объектив, тем лучше. Не исключено, что для кого-то из бандитов эта фотосессия станет последней, но ради хорошей фотографии можно пойти на жертвы, не правда ли?
Как и в прошлый раз, победителей наградят мышью, клавиатурой, гарнитурой Alienware, артбуком и набором подарков в стиле Cyberpunk 2077.
Призы за победу в конкурсе
Конкурс продлится до 20 апреля. Присылать работы нужно на официальный сайт игры.
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