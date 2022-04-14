Источники: CD Projekt врала о дате выхода «Ведьмака 3» для некстгена

Вчера CD Projekt официально подтвердила, что обновлённую версию «Ведьмака 3» забрали у команды Saber Interactive из Санкт-Петербурга. Мы решили глубже изучить источник первоначальных сведений от IXBT, который недавно рассказал также другие интересные детали о ситуации с проектом и даже о Cyberpunk 2077.

«Ведьмака 3» для PS5, Xbox Series и ПК изначально планировали выпустить осенью 2022 года, а объявления о планах на релиз в 2021-м и во втором квартале 2022-го — враньё.

В текущих условиях совершенно непонятно, когда теперь выйдет некстген-версия RPG.

Saber Interactive не только занималась переносом «Дикой Охоты» на Nintendo Switch, но и портировала Cyberpunk 2077 на PS5 и Xbox Series.

Официально CD Projekt не комментирует информацию. Сейчас студия трудится сразу над несколькими проектами, включая две новые большие игры (среди них новый «Ведьмак»), сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077, а теперь ещё и некстген-версия «Дикой Охоты».