В России заблокировали шрифты Times New Roman и Arial

14 апреля издание «ТАСС» сообщило, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma прекратила сотрудничать с российскими компаниями. Видимо, таким образом компания Monotype поступила из-за напряжённой мировой ситуации.

Сообщается, что перейти на сайт фирмы можно без каких-либо проблем, однако при попытке открыть раздел со шрифтами доступа нет. На сайте так и указывается. При этом отмечается, что с VPN всё работает как прежде.

По словам Monotype, она будет следить за ситуацией и внимательно оценивать всё происходящее.

К сожалению, учитывая нынешние обстоятельства санкций и международные отношения с Россией, мы в настоящее время не можем вести какие-либо деловые отношения с российскими компаниями или их дочерними компаниями. Мы будем продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом обновлять нашу политику.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!