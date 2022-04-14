В России заблокировали шрифты Times New Roman и Arial
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14 апреля издание «ТАСС» сообщило, что владелец популярных шрифтов Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma прекратила сотрудничать с российскими компаниями. Видимо, таким образом компания Monotype поступила из-за напряжённой мировой ситуации.
Сообщается, что перейти на сайт фирмы можно без каких-либо проблем, однако при попытке открыть раздел со шрифтами доступа нет. На сайте так и указывается. При этом отмечается, что с VPN всё работает как прежде.
По словам Monotype, она будет следить за ситуацией и внимательно оценивать всё происходящее.
К сожалению, учитывая нынешние обстоятельства санкций и международные отношения с Россией, мы в настоящее время не можем вести какие-либо деловые отношения с российскими компаниями или их дочерними компаниями. Мы будем продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом обновлять нашу политику.
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