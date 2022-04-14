Мод на «лёгкий Elden Ring» стал одним из самых популярных

Для Elden Ring уже выпустили множество модификаций. Некоторые из них делают игру забавной, другие — ещё более сложной. Моддер под ником Odashikonbu сделал модификацию, благодаря которой с Elden Ring сможет справиться каждый.

Мод под названием Easy Mode for Elden Ring упрощает тайтл в разы. Например, в нём можно уменьшить получаемый урон на 50% или увеличить урон себе на 25%. Также есть возможность повысить эффективность фляг со здоровьем и маной. Примечательно, что этот мод — один из самых популярных на ПК. С момента выпуска 12 марта его скачали более 50 тысяч раз. На сайте NexusMod он занимает пятую строчку среди всех модификаций для Elden Ring.

Попробовать мод могут даже хардкорные геймеры, которые уже прошли Elden Ring несколько раз. В настройках можно отключить затраты очков колдовства на сотворение заклинаний или повысить характеристики оружия.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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