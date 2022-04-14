В Apex Legends пройдёт новое событие с наградами и вернётся «Очаг опасности»

14 апреля Respawn Entertainment выпустила новый трейлер Apex Legends, в котором сообщила о начале события «Освобождение» с возвращением режима «Очаг опасности» и добавлении новых косметических предметов. Ивент стартует 19 апреля.
«Очаг опасности» — режим, в котором на поля боя отсутствуют аптечки и щиты. Пополнять показатели можно будет с помощью особых зон. Главная задача режима — выжить, особенно когда все игроки побегут в небольшую зону. Вместе с этим авторы приготовили 40 тематических предметов внешнего вида и уникальные еженедельные испытания c наградами.
Respawn активно поддерживает королевскую битву и постоянно наполняет её контентом. Apex Legends доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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