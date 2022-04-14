Тираж Cyberpunk 2077 превысил 18 млн копий

14 апреля CD Projekt RED сообщила, что на сегодняшний день было продано свыше 18 млн копий Cyberpunk 2077. Сколько копий пришлось на ту или иную платформу, неизвестно.

Примечательно, что компания не делилась данными о продажах проекта уже больше года. Известно, что в начале 2021 года тираж игры превысил 13 млн копий. Аналитик Даниэль Ахмад отметил, что спад продаж очень сильно заметен.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Не так давно игра получила некстген-патч на новых консолях. Разработчики в целом сделали проект более играбельным, даже пользователи приняли игру более тепло.

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