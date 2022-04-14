Продажи «Ведьмака 3» превысили 40 млн, а всей франшизы — 65 млн

14 апреля стало известно, что игровая франшиза «Ведьмак» разошлась тиражом более чем в 65 млн копий. От этого числа 40 млн копий пришлось на третью часть серии, «Дикую Охоту». Об этом сообщила CD Projekt RED.

В целом динамика продаж у третьего «Ведьмака» довольно положительная. В апреле 2021 года было известно о 30 млн проданных копий. То есть почти за год продажи выросли ещё на 10 млн. Разработчики не сообщили, сколько продаж пришлось на определённые платформы.

В конце марта CD Projekt RED анонсировала работу над новой частью «Ведьмака». Известно, что это не четвёртая часть серии, а новое приключение. На постер разработчики поместили медальон школы рыси, а не кота, как многие изначально подумали.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!