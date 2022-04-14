Продажи «Ведьмака 3» превысили 40 млн, а всей франшизы — 65 млн

14 апреля стало известно, что игровая франшиза «Ведьмак» разошлась тиражом более чем в 65 млн копий. От этого числа 40 млн копий пришлось на третью часть серии, «Дикую Охоту». Об этом сообщила CD Projekt RED.
В целом динамика продаж у третьего «Ведьмака» довольно положительная. В апреле 2021 года было известно о 30 млн проданных копий. То есть почти за год продажи выросли ещё на 10 млн. Разработчики не сообщили, сколько продаж пришлось на определённые платформы.
В конце марта CD Projekt RED анонсировала работу над новой частью «Ведьмака». Известно, что это не четвёртая часть серии, а новое приключение. На постер разработчики поместили медальон школы рыси, а не кота, как многие изначально подумали.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 апреля 2022
-
19:32
-
19:19
-
18:55
-
18:17
-
18:01
-
16:48
-
16:12
-
15:49
-
15:11
-
14:50
-
14:26
-
14:10
-
13:54
-
13:31
-
13:17
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
11:54
-
11:20
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:44
-
09:20
-
08:53
-
08:24
- 13 апреля 2022
-
20:00
-
19:56
-
19:30
-
19:17
-
18:57
-
18:16
-
17:34
-
17:08