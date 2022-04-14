Про кастомизацию новой Saints Row расскажут 20 апреля

Разработчики перезапуска Saints Row из студии Volition заявили, что 20 апреля проведут стрим, посвящённый проекту. Авторы расскажут про кастомизацию, редактор персонажей и другое.

Судя по всему, о чём-то другом Volition рассказывать не будет. Saints Row выступит полным перезапуском всей франшизы. По духу игра будет напоминать вторую и третью части. Авторы решили сделать экшен более приземлённым, чем Saints Row 4.

Трансляция стартует на официальном канале Saints Row на YouTube и Twitch. Ссылку на YouTube-трансляцию мы оставим ниже.

Проект выйдет 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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