Из Польши с любовью: CD Projekt отказалась работать с кем-либо из России

CD Projekt сегодня провела встречу с инвесторами, где не только поделилась продажами Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3: Дикая Охота», но и рассказала об отказе работы с любыми российскими компаниями — и отсутствии планов начинать сотрудничество с какими-то фирмами из России или Беларуси.

Компания прекратила или находится в процессе прекращения отношений с поставщиками из России. Сейчас студия не планирует начинать сотрудничество с фирмами в России или Беларуси.

Ранее CD Projekt отказалась от работы с Saber Interactive, которая работала над некстген-версиями «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5, Xbox Series и ПК. Теперь разработку планируют завершить уже внутри самой CD Projekt RED, однако даже примерных сроков выпуска нет.