Источники: у новой Need for Speed будет фотореалистичная графика с элементами аниме
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Инсайдер Джефф Грабб поделился новой информацией о грядущей Need for Speed. По его словам, в рейсинге будет фотореалистичная графика с некоторыми элементами аниме-стилистики.
Игра будет фотореалистична, но при этом с некоторыми аниме-элементами. Примерно как в рекламах автомобилей: машина едет, а с неё начинают лететь мультяшные языки пламени и другие эффекты. Именно к такой эстетике и стремятся разработчики.
Что касается места действия, то им станет виртуальный Чикаго, переименованный в Лейк-Шор. В мультиплеер также вернётся Autolog — что-то вроде гоночной соцсети, где можно делиться своими успехами в гонках с друзьями. За разработку отвечают авторы Hot Pursuit 2010 и Most Wanted 2012 — студия Criterion.
Ранее Грабб также рассказал, что новая Need for Speed будет эксклюзивом консолей PS5 и Xbox Series. Проект также выйдет и на ПК.
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