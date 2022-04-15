Древо Эрд из Elden Ring по высоте сравнимо с самыми большими горами Земли

Древо Эрд в Elden Ring видно, кажется, с любой локации. Невероятно красивое растение сопровождает игрока на протяжении всей игры и даже становится одним из ключевых участников сюжетных событий.

Датамайнер под ником ZullieTheWitch провёл исследование и рассчитал высоту Древа. Она составила примерно 5048 метров — от самой верхушки до корней. Это выше, чем большинство гор в России, но чуть ниже Эльбруса. Самая высокая горная вершина России и Европы возвышается на 5642 метра.

А если вести отсчёт с поверхности, то растение возвышается на 4452 метра. Это в 5 раз выше самого высокого здания в мире — «Бурдж-Халифы» с её результатом в 830 метров. Согласно лору Elden Ring, Древо Эрд тянется к звёздам, так что его высота вполне оправдана.

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