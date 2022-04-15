Фанат показал, как может выглядеть Макс Пейн в ремейке

7 апреля финская студия Remedy анонсировала работу над ремейками Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Разработка находится на начальном этапе, релиз обещают на PS5, Xbox Series и ПК. В качестве движка Remedy взяла собственную технологию Northlight — на ней выпускали Control и сейчас делают Alan Wake 2.

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Художник Хоссейн Диба показал, как могла бы выглядеть моделька Макса Пейна в ремейках. В первой части разработчики использовали лицо сценариста Сэма Лейка, а во второй — актёра Тимоти Гиббса. Художник совместил лица обоих и опубликовал рендер культового персонажа. Вполне возможно, в ремейке мы увидим нечто подобное.

Ремейк носит рабочее название Max Payne 1&2 — это будет один проект. Дата выхода сборника неизвестна.

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