DevGAMM больше не будет проходить в России
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Организаторы конференции игровых разработчиков DevGAMM объявили, что не станут проводить встречу в этом году в Москве. Более того, из-за сложившейся ситуации мероприятие больше не вернётся в Россию.
Вместе с этим мы можем подтвердить, что планируем провести конференцию в Киеве, когда это станет безопасным для всех.
Ближайшим мероприятием организации станет встреча в Вильнюсе, Литва.
DevGAMM учредила Лерика Маллаева в 2008 году. За прошедшие годы мероприятие стало крупнейшей конференцией игровых разработчиков в странах СНГ.
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