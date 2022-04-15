Мадс Миккельсен называет пятого «Индиану Джонса» возвращением к классике

В интервью THR Мадс Миккельсен поделился своим мнением о пятой части «Индианы Джонса», в которой он сыграл одну из главных ролей. Актёр заявил, что по духу он будет напоминать его любимые первые части про приключения археолога.

«В поисках утраченного ковчега» — один из моих любимых фильмов, он напоминает о золотой эпохе сериалов 1940-х. Пятая часть во многом возвращение к первым двум картинам, к попытке сделать насыщенное и оригинальное приключение. Такое ощущение, будто фильм снял Стивен Спилберг, хотя в режиссёрском кресле сидел Джеймс Мэнголд.

Миккельсен также поразился физической форме Харрисона Форда в его 79 лет. После одного из съёмочных дней команда закончила сниматься в 5 утра. После этого Форд сел на свой велосипед и проехал 50 километров до дома.

Помимо Миккельсена и Форда в картине снялись Фиби Уоллер-Бридж и Антонио Бандерас. Поставил картину Джэймс Мэнголд, известный по «Ford против Ferrari» и «Логану». Премьера «Индианы Джонса 5» состоится 29 июня 2023 года.

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