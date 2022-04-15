Из-за провала Call of Duty: Vanguard для Black Ops Cold War снова выпускают новый контент

Студия Treyarch — авторы Call of Duty: Black Ops Cold War — поделились своими планами на 2022 год. Разработчики продолжат поддерживать игры серии и даже выпустят новый контент для своего детища, которому недавно стукнуло полтора года.

В Call of Duty: Vanguard появится зомби-режим с системой раундов. Разработка идёт полным ходом, датой релиза создатели не поделились.

Новая карта с зомби будет переосмыслением классической Shi No Numa из Call of Duty: World at War 2008 года выпуска. Для неё авторы выпустят сюжетное задание и ряд миссий, а также специальную область для исследования, кучу пасхалок и многое другое.

В третьем сезоне в Vanguard Zombies добавят поддержку оружия из боевого пропуска, испытания с уникальными наградами, исправят ошибки и улучшат стабильность.

В Black Ops Cold War добавят новое оружие, карту Jungle и нового оперативника. Авторы планируют ввести режим Outbreak Collapse, в котором ситуация усложняется каждые две минуты, а Орда знает точное местонахождение игроков.

Авторы не объявили точные даты выхода нового контента. Полной информацией разработчики поделятся ближе к релизу каждого из пунктов.

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