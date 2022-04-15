Появились фото с Бэтменом Майкла Китона из «Флэша

Уже известно, что в фильме «Флэш» Адреса Мускетти появится Майкл Китон с ролью Бэтмена. Актёр сыграл Тёмного рыцаря в двух лентах: «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается».
Отличительным символов Бэтменом Китона стал ярко-жёлтый значок с летучей мышью в самом центре костюма. Недавно в сети появились фото, на которых можно увидеть первый взгляд на Майкла Китона в образе того самого Бэтмена. Стоит отметить, что костюм почти полностью скопировал оригинальный наряд.
«Флэш» расскажет о том, как Барри Аллен в попытке спасти свою мать случайно откроет альтернативную вселенную. Именно через неё создатели блокбастера и покажут Бэтмена из фильма 1989 года. Главную роль исполнит Эзра Миллер.
Премьера ленты назначена на 22 июня 2023 года.
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