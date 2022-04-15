Обновление 2.7 для Genshin Impact могут отложить
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Похоже, выход обновления 2.7 для Genshin Impact могут отложить. Пользователь Reddit под ником Ka_Minnn обратил внимание, что разработчики могут испытывать некоторые проблемы, связанные со вспышкой COVID-19 и другими трудностями.
Как было известно, miHoYo планировала выпустить свежий апдейт уже в середины мая, но его могут задержать. Сами авторы пока никак не комментируют ситуацию, а игроки всё же ждут анонса с объявлением задержки обновления.
Несколько дней назад мы сообщали о том, что фанаты буквально призывают разработчиков Genshin Impact облегчить поиск секретов. Сами авторы на это пока не отреагировали.
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