Обновление 2.7 для Genshin Impact могут отложить

Похоже, выход обновления 2.7 для Genshin Impact могут отложить. Пользователь Reddit под ником Ka_Minnn обратил внимание, что разработчики могут испытывать некоторые проблемы, связанные со вспышкой COVID-19 и другими трудностями.

Как было известно, miHoYo планировала выпустить свежий апдейт уже в середины мая, но его могут задержать. Сами авторы пока никак не комментируют ситуацию, а игроки всё же ждут анонса с объявлением задержки обновления.

Несколько дней назад мы сообщали о том, что фанаты буквально призывают разработчиков Genshin Impact облегчить поиск секретов. Сами авторы на это пока не отреагировали.

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