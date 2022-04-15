Новый сезон в World of Tanks стартует 25 апреля

Разработчики World of Tanks из Wargaming сообщили, что с 25 апреля по 20 июня пройдёт новый, 18-й сезон на Глобальной карте. По словам авторов, он будет экспериментальным, с принципиально новой моделью распределения игрового золота и бон.

Отмечается, что со стартом нового сезона зарабатывать золото смогут не только кланы, но и игроки, однако при этом старые правила про захват провинций сохранятся. Также в 18-м сезоне изменят систему создания дивизий и поменяют расположение высадочных провинций.

В новом сезоне продолжит свою работу и Мастерская. На Глобальной карте со стартом 18-го сезона можно будет собрать боны, набор личных резервов и многое другое. С деталями можно ознакомиться на скриншоте ниже.

Авторы отметили, что игровые действия 18-го сезона развернутся в Африке. Также в конце сезона игроки смогут получить в награду уникальные облики на машины. Среди них — стили «Элемент земли» и «Воин Севера».