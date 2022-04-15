Падение Вавилона: онлайн Babylon’s Fall в Steam просел до восьми человек

Babylon’s Fall от студии Platinum Games, которая создала NieR: Automata и Bayonetta, продолжает терять игроков. На днях онлайн кооперативного экшена просел до восьми человек.
Максимальный онлайн Babylon’s Fall за последние несколько дней в среднем составляет 150 человек. В пике в экшене находилось 1166 игроков, что случилось во второй день после выхода.
Несмотря на провальные показатели, авторы планируют поддерживать Babylon’s Fall контентом и исправлять экшен. Недавно разработчики сообщили, что создание контента второго сезона почти завершено и уже идёт работа над следующим.
Кроме этого, студия собрала отзывы игроков, чтобы на их основе улучшать ситуацию. Авторы Babylon’s Fall планируют удержать нынешнюю аудиторию и найти новую с помощью исправлений и нового контента.
Babylon’s Fall доступна на ПК и консолях PlayStation. Экшен признали худшей игрой для PS5.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 15 апреля 2022
-
17:55
-
17:53
-
17:13
-
16:40
-
16:05
-
15:46
-
15:10
-
14:54
-
14:27
-
14:07
-
13:50
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:44
-
12:23
-
11:55
-
11:25
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:36
-
00:29
- 14 апреля 2022
-
21:58
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
18:55
-
18:17
-
18:01
-
16:48
-
16:12