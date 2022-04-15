Падение Вавилона: онлайн Babylon’s Fall в Steam просел до восьми человек

Babylon’s Fall от студии Platinum Games, которая создала NieR: Automata и Bayonetta, продолжает терять игроков. На днях онлайн кооперативного экшена просел до восьми человек.

Максимальный онлайн Babylon’s Fall за последние несколько дней в среднем составляет 150 человек. В пике в экшене находилось 1166 игроков, что случилось во второй день после выхода.

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Несмотря на провальные показатели, авторы планируют поддерживать Babylon’s Fall контентом и исправлять экшен. Недавно разработчики сообщили, что создание контента второго сезона почти завершено и уже идёт работа над следующим.

Кроме этого, студия собрала отзывы игроков, чтобы на их основе улучшать ситуацию. Авторы Babylon’s Fall планируют удержать нынешнюю аудиторию и найти новую с помощью исправлений и нового контента.

Babylon’s Fall доступна на ПК и консолях PlayStation. Экшен признали худшей игрой для PS5.

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