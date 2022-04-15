Фанаты «Ведьмака» высмеяли любовь Геральта к квестам

Канал Viva La Dirt League, который высмеивает условности игр, выпустил новое видео по «Ведьмаку». На этот раз авторы показали нелогичную любовь Геральта к квестам.

В ролике Геральт и Лютик приходят в небольшую деревню, где ведьмак натыкается на доску объявлений. На ней висят десятки записок, в которых люди просят помощи с призраками, грифонами, увядающим лесом и другими напастями.

Лютик предупреждает ведьмака, что у них есть задачи поважнее, вроде похищенных детей и демона. Несмотря на это, «слегка жадный» Геральт принимается за все квесты с доски, которые конфликтуют с остальными.

«Ведьмак 3: Дикая Охота», последняя часть серии видеоигр, вышла в 2015 году. Недавно CD Projekt RED прекратила сотрудничество с Saber Interactive, которая создавала некстген-версию экшена для PS5, Xbox Series и ПК.

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